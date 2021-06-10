قيود صارمة على المسافرين.. الصين تواجه انتشار كورونا في غوانزو

2021/06/10 | 07:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من سيطرتها على الوباء مبكرا، إلا أن الصين لا تزال تفرض قيودا صارمة للحد من تفشي الفيروس التاجي، لا سيما بعد أن شهدت مدينة غوانزو تفشي محدود.

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