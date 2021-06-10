مقتدى الصدر يوجه رسالة هامة للحشد الشعبي

2021/06/10 | 07:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رسالة هامة الى الحشد الشعبي في العراق.

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