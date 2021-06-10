ما التحديات التي تواجه العراق بعد تحرير الأراضي العراقية من داعش الارهابي بموجب وثائق الحزب الشيوعي العراقي ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/06/10 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب شخص الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه الى ان الانتصارات التي حققها العراق ضد داعش تظل غير كافية لإلحاق الهزيمة النهائية بالإرهاب (وهذا ما نلاحظه اليوم من استعادة الخلايا النائمة لداعش لنشاطها الارهابي هنا وهناك في الساحة العراقية ) , ما لم يتم اعتماد خطة متكاملة متعددة الجوانب : سياسية واقتصادية واجتماعية واعلامية وثقافية وفكرية ونفسية , تنسق جهود كافة الأطراف والجهات ,وتتصدرها قيادة موحدة وفقا للد ......





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