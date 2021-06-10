"العلماء يشعرون بالقلق".. إجراءات التباعد أضعفت مناعة الأطفال

2021/06/10 | 08:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشعر العلماء بالقلق من أن إجراءات مكافحة فيروس كورونا قد تضعف أجهزة المناعة لدى الأطفال الصغار، الذين لم يتمكنوا من بناء مقاومة للحشرات الشائعة، مما يجعلهم عرضة للخطر عندما ينتهي ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي في نهاية المطاف، وفقا لصحيفة الغارديان.

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