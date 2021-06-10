الإعلام الأمني يكشف تفاصيل الهجوم على مطار بغداد

2021/06/10 | 08:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن تعرض مطار بغداد الدولي للاستهداف بثلاث طائرات مسيرة....

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