الاعمار تعلن قرب إنجاز مبنى التقييس والسيطرة النوعية في البصرة

2021/06/10 | 08:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، مشارفتها على انجاز مشروع مبنى التقييس والسيطرة النوعية في محافظة البصرة، لصالح وزارة التخطيط، مشيرة إلى أن شركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية أنجزت نحو 94% من المشروع.وذكر المركز الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن "مساحة المشروع تبلغ (3500) م2، ويتضمن انشاء اربعة ابنية وهي البناية الادارية والتي تضم مكاتب أدارية وقاعات، وبناية الصياغة وتضم مختبرات مخصصة لفحص المواد الثمينة، وبناية السيطرة وتضم مختبرات مخصصة لفحص المواد المتنوعة، وبناية الخدمات ". وأضاف أن "المشروع يتضمن منظومات البدالة والانترنيت واطفاء الحرائق وتوليد الهواء المضغوط المطلوب للمختبرات".

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