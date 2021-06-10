2021/06/10 | 08:42 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتّهم بصفع ماكرون يمثل أمام المحكمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/10 | 08:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتّهم بصفع ماكرون يمثل أمام المحكمة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتّهم بصفع ماكرون يمثل أمام المحكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).