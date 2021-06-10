حكومات ما بعد الثورة، حكومات التطبيع مع الفساد - عياشي بسايحية

2021/06/10 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عياشي_بسايحية منذ إسقاط رأس النظام سنة 2011 لا حديث للحكام إلاّ عن مكافحة الفساد.



وكلما ازداد الحديث في هذا الموضوع ازداد الفساد استشراءا حتى أنه صار جزءا من منظومة الحكم طيلة سنوات ما بعد الثورة، فهل أنّ مكافحة الفساد مستحيلة أم أنّ المنظومة لا يمكن لها أن تبقى إلاّ في ظلّ مناخ متعفن فاسد؟ثار الشعب التونسي لمّا اشتدت أزمة النظام وتعمقت الهوة بين الحاكم والمحكوم فأصبح الحاكم غير قادر على مواصلة حكمه ......





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