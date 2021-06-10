الورش الأدبية .. الثقافة والمال - أحمد الخميسي

2021/06/10 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الخميسي حتى السبعينيات لم يكن أحد في مصر يسمع بالورش الأدبية التي غمرت وجه الحياة الثقافية الآن، إلا أن تلك الظاهرة التي كان يفترض أن تكون جزءا من صناعة الثقافة ومن نظام تعليمي حر، أمست جزءا من صناعة التجارة.



ويكفي في ذلك السياق أن تقرأ اعلانات تلك الورش التي تنبعث منها رائحة الربح بغض النظر عن أي شي.



وقد طالعت مؤخرا اعلانا كالتالي:" كتابة الرواية موهبة وخطوات.الموهبة عليك والخطوات علينا.



ب 99 جنيه فقط ".



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