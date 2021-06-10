الداخلية تكشف عن إجراءات أجهزة الشرطة في التعامل مع الحوادث والتبليغات

2021/06/10 | 09:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملاكشفت وزارة الداخلية ، اليوم الخميس، عن وجود جهات رقابية وادارية وهيئات تتابع عمل وسلامة اجراءات اجهزة الشرطة خلال التحقيقات.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، لوكالة الانباء العراقية (واع): إنه" لايمكن لاي رجل شرطة ان يقدم على اي تصرف او تبليغ او حضور اذا لم يكن هناك امر قضائي". واضاف، ان" الشرطة جهاز تنفيذي ومؤسسة لتنفيذ القانون، وتعمل تحت مظلته، ولايمكن لاي منتسب ان يخرج عن القانون وإلا سيكون أمام مسؤولية جزائية كبيرة". واشار الى أن" هناك وسائل كثيرة ابتداءً من النظام والالية للعمل، وبموجب تلك الالية يكون هناك تسجيل للحوادث والدعاوى التي تسجل وفق سجلات خاصة تخضع الى رقابة دورية وبشكل مستمر". وتابع ان" هناك جهات رقابية و إدارية وهيئات كثيرة للتفتيش حول الاوراق التحقيقية وسلامة الإجراءات التي تقوم بها اجهزة الشرطة في توقيتاتها المناسبة".

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