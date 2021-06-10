واشنطن تعلن التحقيق بقصف البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بغداد

2021/06/10 | 09:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن متحدث باسم التحالف، اليوم الخميس، أن التحالف يحقق في حادثة الطائرة دون طيار التي حاولت قصف البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بغداد.وقال المتحدث، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، وتابعه “المركز الخبري […]

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