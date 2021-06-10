البنك المركزي يقرر زيادة المخصص لقطاع الاسكان الى أكثر من 1.9 ترليون دينار - عاجل

2021/06/10 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قررت البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، زيادة المخصص لقطاع الإسكان الى اكثر من 1.9 ترليون دينار.

وذكر المكتب الاعلامي للبنك، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "يعلن عن زيادة المخصص لقطاع الإسكان إلى أكثر من (1.9) ترليون دينار، منها (1) ترليون دينار للمصرف العقاري ونحو (900) مليار دينار لصندوق الإسكان، لرفع قدرتهما في إتاحة أموال المبادرة لأكبر عدد من المستفيدين".

وأضاف البيان، أنه "بهذا يصل إجمالي المبالغ المخصصة إلى المصرف العقاري وصندوق الإسكان إلى أكثر من (3.6) ترليون دينار"، لافتاً إلى ان "البنك ألغى الفوائد على القروض السابقة على السواء بالقروض الحالية وبمدة سداد (20) سنة والاكتفاء بعمولة ادارية".

وأشار إلى ان "البنك المركزي العراقي وبالتنسيق مع اللجنة العليا للإقراض سبق أن ألغى الفوائد على القروض التي يمنحها المصرف العقاري وصندوق الإسكان ضمن مبادرته لغرض شراء وحدات سكنية داخل المجمعات السكنية الاستثمارية وخارجها وقروض بناء الوحدات السكنية والاكتفاء بعمولات إدارية بسيطة".

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