أسعار النفط تتراجع بعد يوم من التعافي

2021/06/10 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت أسعار النفط، الخميس، انخفاضا في الأسواق العالمية عقب يوم من التعافي.

وأظهرت بيانات المخزون في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، زيادة في مخزونات البنزين تشير إلى طلب أضعف من المتوقع على الوقود في بداية الصيف، وهو موسم الذروة في البلاد للسيارات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتًا ، أو 0.76٪، إلى 71.67 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:05 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بمقدار 53 سنتًا، أو 0.73٪، عند 69.43 دولارًا للبرميل.

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