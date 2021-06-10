ساكو يستقبل وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد

2021/06/10 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ استقبل بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو ، في الصرح البطريركي ببغداد، وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني الرئيس المشترك للحزب.وقال الكاردينال ساكو في تصريح صحفي :" ان طالباني اكد خلال اللقاء ، ان الاتحاد الوطني مهتم جداً بالمكون المسيحي والمكونات الاخرى وان نهج الحزب منفتح على الجميع ".و اعرب ساكو عن امله بان يعمل الكل من اجل استعادة اللحمة الوطنية والسلام والاستقرار./ انتهى

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