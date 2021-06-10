2021/06/10 | 09:29 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية: لا يمكن لأي رجل شرطة أن يقدم على تصرف دون أمر قضائي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/10 | 09:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: لا يمكن لأي رجل شرطة أن يقدم على تصرف دون أمر قضائي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: لا يمكن لأي رجل شرطة أن يقدم على تصرف دون أمر قضائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).