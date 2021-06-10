التربية تعلن أسماء المقبولين ضمن المقاعد المدورة “الشاغرة” للدراسات العليا

2021/06/10 | 09:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التربية، أسماء المقبولين ضمن المقاعد المدورة (الشاغرة) التابعين للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات الذين تم اختيارهم وفق اسس المفاضلة للدراسات العليا (الدبلوم العالي ، الماجستير ، الدكتوراه) للعام الدراسي 2021 – 2022.

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