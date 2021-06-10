ديون مالية تتسبب بجريمة قتل مواطن وشرطة بغداد تطيح بالجناة

2021/06/10 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، القاء القبض على متهمين أقدما على ارتكاب ‏جريمة قتل بحق مواطن بسبب ديون مالية.‏ وذكرت القيادة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز […]

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