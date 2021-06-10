لأكثر من 1.9 تريليون دينار.. المركزي يزيد المخصص لقطاع الإسكان

2021/06/10 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، زيادة المخصص لقطاع الإسكان، لأكثر من 1.9 تريليون دينار.وذكر بيان للبنك، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “البنك المركزي العراقي أعلن عن زيادة المخصص لقطاع الإسكان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأكثر من 1.9 تريليون دينار..



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