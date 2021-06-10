البنك المركزي العراقي يقرر زيادة المخصص لقطاع الإسكان.. نحو 2 تريليون اضافية

2021/06/10 | 09:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي عن زيادة المخصص لقطاع الإسكان إلى أكثر من (1.9) ترليون دينار، منها (1) ترليون دينار للمصرف العقاري ونحو (900) مليار دينار لصندوق الإسكان، لرفع قدرتهما في إتاحة أموال المبادرة لأكبر عدد من المستفيدين.وبحسب بيان البنك فانه “بهذا يصل إجمالي المبالغ المخصصة إلى المصرف العقاري وصندوق الإسكان إلى أكثر من (3.6) ترليون دينار”.كما ألغى البنك المركزي الفوائد على القروض السابقة على السواء بالقروض الحالية وبمدة سداد (20) سنة والاكتفاء بعمولة ادارية.يُذكر أن البنك المركزي العراقي وبالتنسيق مع اللجنة العليا للإقراض سبق أن ألغى الفوائد على القروض التي يمنحها المصرف العقاري وصندوق الإسكان ضمن مبادرته لغرض شراء وحدات سكنية داخل المجمعات السكنية الاستثمارية وخارجها وقروض بناء الوحدات السكنية والاكتفاء بعمولات إدارية بسيطة.

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