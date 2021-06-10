العراق اكثر الدول العربية تضررا من كورونا

2021/06/10 | 09:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتل العراق المرتبة الاولى في قائمة الدول العربية الاكثر تضررا من فايروس كورونا من حيث عدد الوفيات والاصابات جراء الاصابة بالفايروس.

وحسب احصاء نشرته وكالة رويترز اليوم الخميس، فإن العراق سجل 16614 حالة وفاة بالفايروس منذ تفشي الوباء، فيما بلغ عدد حالات الاصابة بالفايروس مليون و237856 اصابة.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية تضررا من حيث عدد الإصابات:

- العراق: 16614 حالة وفاة ومليون و237856 إصابة.

- الأردن: 9549 حالة وفاة، و741101 إصابة.

- الإمارات: 1710 حالات وفاة و589423 إصابة.

- لبنان: 7780 حالة وفاة و541940 إصابة.

- المغرب: 9190 حالة وفاة و522389 إصابة

- السعودية: 7503 حالة وفاة و461242 إصابة.

PUKmedia / وكالات

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