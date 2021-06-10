2021/06/10 | 09:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن ضبط مُعاملات قروضٍ لم يتمّ تسديدُ ‏مبالغها المُستحقَّة وأخرى مُتلكئة في التسديد في محافظة واسط، مُبيّنةً أنَّ مجموع المبالغ ‏الواجبة السداد بلغ أكثر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيمتها 11 مليار دينار..



النزاهة تتتبَّع قروضاً متلكئة السداد في واسط المركز الخبري الوطني.

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