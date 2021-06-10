البنك المركزي يقرر زيادة المخصص لقطاع الإسكان

2021/06/10 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن زيادة المخصص لقطاع الإسكان إلى أكثر من (1.9) ترليون دينار، مبينا ان ذلك جاء لرفع القدرة في إتاحة أموال المبادرة لأكبر عدد من المستفيدين.

وذكر بيان للبنك تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه "تقرر زيادة المخصص لقطاع الإسكان إلى أكثر من (1.9) ترليون دينار، منها (1) ترليون دينار للمصرف العقاري ونحو (900) مليار دينار لصندوق الإسكان، لرفع قدرتهما في إتاحة أموال المبادرة لأكبر عدد من المستفيدين".

وتابع، "بهذا يصل إجمالي المبالغ المخصصة إلى المصرف العقاري وصندوق الإسكان إلى أكثر من (3.6) ترليون دينار"، مشيرا الى ان "البنك الغى الفوائد على القروض السابقة على السواء بالقروض الحالية وبمدة سداد (20) سنة والاكتفاء بعمولة ادارية".

يُذكر أن البنك المركزي العراقي وبالتنسيق مع اللجنة العليا للإقراض سبق أن ألغى الفوائد على القروض التي يمنحها المصرف العقاري وصندوق الإسكان ضمن مبادرته لغرض شراء وحدات سكنية داخل المجمعات السكنية الاستثمارية وخارجها وقروض بناء الوحدات السكنية والاكتفاء بعمولات إدارية بسيطة.

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