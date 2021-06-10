القانونية النيابية تكشف عن اكبر عملية تهريب كمركي في كردستان

2021/06/10 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الخميس، عن أكبر عملية تهريب كمركي في إقليم كردستان، مشيرا الى وجود شركات نفطية واخرى للاتصالات لديها تهرب ضريبي كبير.

وقال العقابي في حديث صحفي، إنه “لدينا اكبر عملية تهريب كمركي في إقليم كردستان العراق وسط صمت حكومي”، مبينا أن “هناك تهرب ضريبي كارثي لا مثيل له”.

وأضاف أن “هناك شركات نفطية واخرى للاتصالات لديها تهرب ضريبي كبير”، لافتا الى أن “الحكومة الحالية تتصرف وكأنها حكومة تصريف الاعمال”.

وأكد العقابي، أنه “لا يمكن لنا ان نقييم الاداء الحكومي الا بالسلبي”، مشددا على “عدم وجود نجاحات حكومية يمكن ان نتحدث عليها”.

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