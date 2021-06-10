البنك المركزي يقرر زيادة تخصيصات قطاع الإسكان

2021/06/10 | 09:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، زيادة تخصيصات قطاع الإسكان إلى أكثر من 1.9 ترليون دينار.وقال البنك في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تقرر زيادة المخصص لقطاع الإسكان إلى أكثر من (1.9) ترليون دينار، منها (1) ترليون دينار للمصرف العقاري ونحو (900) مليار دينار لصندوق الإسكان، لرفع قدرتهما …

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