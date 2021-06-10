العراق على رأس القائمة عربيا.. قائمة بالدول الاكثر تضررا من كورونا

2021/06/10 | 09:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أظهر إحصاء نشرته وكالة “رويترز”، اليوم الخميس، أن أكثر من 174.3 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا حول العالم، وتجاوز إجمالي الوفيات 3 ملايين و901422 حالة.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر سنة 2019.وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكثر تضررا […]

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