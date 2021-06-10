2021/06/10 | 09:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت خطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، عن جدول رحلاتها ليوم غد الجمعة.وبلغ عدد الرحلات 41 رحلة بحسب الجدول أدناه:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخطوط الجوية تعلن عن 41 رحلة ليوم غد المركز الخبري الوطني.

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