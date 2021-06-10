2021/06/10 | 10:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط مُعاملات قروضٍ لم يتمّ تسديدُ مبالغها المُستحقَّة وأخرى مُتلكئة في التسديد في محافظة واسط، مُبيّنةً أنَّ مجموع المبالغ الواجبة السداد بلغ أكثر من 11مليار دينارٍ.وذكر بيان للهيئة ان : فريق عمل مكتب تحقيق واسط ضبط عيّنةٍ عشوائيَّـةٍ من تلك المُعاملات التي لم تُسدَّدْ مبالغها المُستحقة أو متلكئة بالتسديد، لافتةً إلى أن (405) من المقترضين لم يُسدِّدوا المبالغ المُترتِّبة بذمَّتهم نهائياً للفترة من ( 2013 – 2019) والتي بلغ مجموعها 3 مليارات و453 مليونا و500 الف دينار .وأضافت ان : مجموع القروض المُتلكّئة التي لم تُسترَد للفترة من (2014- 2017)، بلغ 7 مليارات و700 مليون و780 الف دينارٍ، مُشيرةً إلى ان دفع القروض بدأ منذ عام 2013، وما يزال مستمراً بعدد (30) وجبةً من القروض.وأوضحت أنَّ : ملاكات المكتب رصدت قيام دائرة التدريب المهنيّ – قسم العمل الاتحاديّ بقبول كفالة (600) من منتسبي مديريَّة شرطة محافظة واسط دون أخذ تعهُّدٍ من دائرة الكفيل، الأمر الذي قاد إلى عزوف المُقترضين عن تسديد المبالغ المُستحقَّة بذمَّتهم، مُنوّهةً بأنه تمَّ توجيه مدير الدائرة بالتحرُّز على بقيَّة المعاملات لحين طلبها؛ لاكمال اجراءات التحقيق./ انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تكشف عن معاملات قروض لم تسدد واخرى متلكئة التسديد في واسط) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تكشف عن معاملات قروض لم تسدد واخرى متلكئة التسديد في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).