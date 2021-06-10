2021/06/10 | 10:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت شرطة محافظة بغداد، القبض على متهمين أقدما على ارتكاب جريمة قتل غامضة.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز قسم شرطة المدائن التابعة لقيادة شرطة بغداد، ألقت القبض على متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة ٤٠٦ قتل بعد قيامهما بإطلاق نار على مواطن ضمن قاطع المسؤولية بسبب ديون مالية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين أقدما على إرتكاب جريمة قتل غامضة في بغداد first appeared on النور نيوز.

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