الشباب والرياضة تكشف منهاج فعالية بغداد عاصمة الشباب العربي

2021/06/10 | 10:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار تترقب العاصمة الحبيبة بغداد، الانطلاق الرسمي لبرامج فعالية بغداد عاصمة الشباب العربي الذي سيبدأ في شهر آب المقبل وسط اهتمام حكومي كبير لما يشكله من أهمية بالغة لمدننا وشبابنا وتحفيزهم للإبداع والعمل والتضامن الشبابي، فضلاً عن أهمية الدور الستراتيجي الذي يضطلع به الشباب العربي في بناء حاضر ومستقبل .وقال مدير عام دائرة التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة احمد عودة الموسوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس إن" اختيار بغداد عاصمة الشباب العربي تم في الاجتماع الاخير لمجلس وزراء شباب ورياضة العرب 2020- 2021 بعد تأجيلها العام الماضي بسبب الوباء العالمي "، مبيناً أن" الفعاليات دائماً ما تنطلق في شهر نيسان في العام الذي يتم اختيار فيه أي عاصمة للشباب العربي وتنتهي في الشهر ذاته من العام التالي". واضاف الموسوي أن" البرنامج سينطلق رسمياً في شهر آب من هذا العام تزامناً مع يوم الشباب العالمي، وستكون هناك فعاليات مختلفة للدوائر التنفيذية في وزارة الشباب والرياضة بمشاركة مجموعة من الشباب العربي ستوجه لهم دعوة وسيتم اختيار الفرق التي ستشارك في البرامج التي تنظمها دائرة التربية البدنية ".وتابع الموسوي أن " دائرة التربية البدنية وضعت ثلاثة برامج، الأول سيكون جولة في محافظات العراق هي السماوة والنجف وكربلاء ، البرنامج وهي عبارة عن رحلات في المناطق الأثرية والسياحية في هذه المحافظات، كبحيرت ساوة وبحر النجف والكهوف في كربلاء وحصن الأخيضر وكثير من المناطق السياحية"، مضيفاً أن" البرنامج الثاني سيتضمن مهرجان الأهوار الذي يتعلق بالألعاب الشعبية والألعاب التراثية للدول العربية التي ستشارك في المهرجان وسيقام في أهوار الناصرية وميسان، أما الفعالية الثالثة فستشمل فعاليات التسلق وصعود الجبال وستقام في اقليم كردستان بمحافظة السليمانية أو أربيل بالتنسيق مع وزارة الثقافة والشباب في الإقليم ، بالإضافة إلى برنامج آخر تقيمه دائرة الرعاية العلمية في الوزارة سيكون خاصاً برياضة الطيران الشراعي و الطائرات المسيرة ".واختتم الموسوي قائلا:" ستكون هناك برامج مختلفة وفعاليات مصاحبة لكل البرامج السالفة الذكر، وستكون هناك فعاليات ثقافية في جميع محافظ العراق، وستكون بغداد صاحبة النصيب الأكبر لإقامة أهم البرامج بالإضافة إلى محافظة البصرة التي ستحتضن برامج ثقافية وفنية وعلمية وهناك برامج اخرى وفعاليات ستغطي جميع مسحات العراق".

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