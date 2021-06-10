سواريز: أوروغواي لم تكن على مستوى المهمة

2021/06/10 | 10:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر المهاجم الأوروعواياني لويس سواريز اليوم الأربعاء، بأن منتخب بلاده بقيادة المدرب المخضرم أوسكار واشنطن تاباريز لم “يرق” إلى ما كان متوقعاً في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام باراغواي وفنزويلا، ولكنه سيخوض كوبا أمريكا التي تنطلق بالبرازيل الأحد المقبل بـ”مزيد من الحماس”.

وأشار مهاجم أتلتيكو مدريد في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر فور وصوله إلى أوروغواي قادماً من فنزويلا، حيث تعادل سلبياً في اليوم السابق أمام العنابي اللاتيني، إلى أن أداء منتخب بلاده يجب أن “يتحسن”.

وفي هذا الصدد، قال “البستليرو” “بالأمس لم نفز بما أردناه.



نبقى الآن نشعر بأننا لم نكن على المستوى الذي يحدد هويتنا.



لا أحد (هكذا) قال إن التصفيات المؤهلة للمونديال سهلة.



الآن نحن على علم بأن هناك أشياء ينبغي أن تتحسن كالمعتاد ومن المهم الاستعداد لشيء يولد لدينا الكثير من الحماس”.

ووصل منتخب أوروغواي الأربعاء إلى مطار كاراسكو الدولي الواقع على مشارف مونتيفيديو، قادما من كاراكاس واستقل حافلتين نحو معسكره في مجمع سيليستي الرياضي.

وفي هذه المنشأة الرياضية، سيظل المنتخب في معسكره تحت قيادة تاباريز حتى السفر إلى البرازيل، حيث سيخوض أول مباراة له في كوبا أمريكا في 18 يونيو/حزيران أمام الأرجنتين.

وبعد تعادلين بدون أهداف أمام باراجواي وفنزويلا، تحتل أوروجواي المركز الرابع في التصنيفات المؤهلة لكأس العالم برصيد 8 نقاط خلف البرازيل (18) والأرجنتين (12) والإكوادور (9).

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