النزاهة تضبط قروضاً متلكئة السداد مجموعها 11 ملياراً في واسط

2021/06/10 | 10:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن ضبط مُعاملات قروضٍ لم يتمّ تسديدُ مبالغها المُستحقَّة وأخرى مُتلكئة في التسديد في محافظة واسط، مُبيّنةً أنَّ مجموع المبالغ الواجبة السداد بلغ أكثر من (11,000,000,000) مليار دينارٍ.وقالت الهيئة في بيان، بأن “فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى دائرة التدريب المهني – قسم العمل […]

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