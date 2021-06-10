2021/06/10 | 10:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كان لجائحة كوفيد-19 تأثير “غير مسبوق” و”عميق” على حقوق الانسان ما أدى ‏إلى تفاقم العنصرية ضد الأقليات وإساءة ‏معاملة الأطفال، وفق ما اظهر تقرير ‏للوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية صدر اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير يكشف أكثر المتضررين من جائحة كورونا ‏ المركز الخبري الوطني.

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