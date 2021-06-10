2021/06/10 | 10:12 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة / المركز الخبري الوطني كان لجائحة كوفيد-19 تأثير “غير مسبوق” و”عميق” على حقوق الانسان ما أدى إلى تفاقم العنصرية ضد الأقليات وإساءة معاملة الأطفال، وفق ما اظهر تقرير للوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية صدر اليوم […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير يكشف أكثر المتضررين من جائحة كورونا ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير يكشف أكثر المتضررين من جائحة كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).