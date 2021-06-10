2021/06/10 | 10:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني سجلت الهند، اليوم الخميس، زيادة قياسية في عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، ‏حيث ‏أعلنت عن 6148 وفاة جديدة على مدى ‏الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى ‏جانب ‏‏94052 إصابة جديدة‎.‎ ووفقا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أعلى عدد وفيات بالعالم خلال يوم..



كورونا يفتك بالهند مجدداً المركز الخبري الوطني.

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