2021/06/10 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

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وزير الدفاع يصل إلى نينوى على رأس وفد أمني رفيع ويتفقد القطعات العسكرية

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