مقتل ضابطين فلسطينين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

2021/06/10 | 10:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات إسرائيلية أطلقت النار وقتلت ضابطي أمن خلال مواجهات في بلدة جنين بالضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الخميس.

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