2021/06/10 | 10:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، زيادة الاموال المخصصة لقطاع الاسكان، وإلغاء الفوائد من القروض القديمة والحالية.وذكرالبنك في بيان، أنه “رفع المخصصات لقطاع الإسكان إلى أكثر من (1.9) ترليون دينار، منها (1) ترليون دينار للمصرف العقاري ونحو (900) مليار دينار لصندوق الإسكان”، وبين أن “إجمالي المبالغ المخصصة إلى المصرف العقاري وصندوق الإسكان وصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يزيد الأموال المخصصة لقطاع الإسكان ويلغي الفوائد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يزيد الأموال المخصصة لقطاع الإسكان ويلغي الفوائد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).