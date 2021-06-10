العراق.. خطة أمنية لحماية أرتال الدعم اللوجستي من تكرار الاستهداف - عاجل

2021/06/10 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت قيادة عمليات سومر، اليوم الخميس، عن خطة أمنية خاصة لمنع استهداف الارتال العسكرية وارتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي والشركات المتعاقدة معه.

وقال قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تكرار استهداف الارتال العسكرية وارتال الدعم اللوجستي والشركات المتعاقدة مرفوض وغير مقبول به امنيا ، حيث ان هذه الشركات عراقية وتقوم بنقل معدات عسكرية لصالح وزارتي الدفاع والداخلية لكن من خلال التحالف الدولي كونه هو الجهة المتعاقدة".

وأضاف أنه "تم وضع خطة امنية لحماية هذه الارتال المارة على الطريق السريع ضمن حدود محافظ ذي قار الادارية من البصرة وحتى المثنى ونشر دوريات لهذا الغرض ".

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