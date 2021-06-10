2021/06/10 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني” قائمة بأسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الخميس، (10 حزيران 2021).بغداد – بورصة الكفاح 150,300 ….السعر في الصيرفات ( تقريبي) 149,750 150,750 ———————————-——— اربيل / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار يتخطى حاجز الـ150 دينارا في السوق العراقية لليوم المركز الخبري الوطني.

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