وزير الدفاع يصل إلى نينوى ويتفقد القطاعات العسكرية

2021/06/10 | 10:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وزير الدفاع، جمعة عناد، اليوم الخميس، إلى محافظة نينوى لتفقد القطاعات العسكرية.وقال مصدر امني، إن “وزير الدفاع، جمعة عناد الجبوري، وصل إلى محافظة نينوى لتفقد الاوضاع في القطاعات العسكرية”.

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