2021/06/10 | 10:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بإرهابيين ومتهمين بالمخدرات وضبط ناسفة معدة للتفجير ببغداد المركز الخبري الوطني.

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