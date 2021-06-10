2021/06/10 | 11:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشف محافظ المثنى أحمد منفي جودة، اليوم الخميس، عن قرب توزيع 350 داراً من دور واطئة الكلفة في المحافظة، على أربع فئات.وقال المحافظ، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الحكومة المحلية خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المثنى توزع 350 داراً على أربع فئات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثنى توزع 350 داراً على أربع فئات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثنى توزع 350 داراً على أربع فئات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).