وزير الثقافة في معرض الكتاب: هناك اقبال وتزايد على قراءة الكتب الالكترونية

2021/06/10 | 11:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكد وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الخميس، ان هناك اقبال وتزايد على قراءة الكتب الالكترونية، فيما اعرب عن شكره لكل القائمين على تنظيم معرض الكتاب الدولي.

وقال ناظم في كلمة له خلال افتتاح معرض الكتاب الدولي تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "العراقيين حدثوا الشعر العربي وهم من الرواد الاوائل في ذلك"، مبينا ان "هناك اقبال وتزايد على قراءة الكتب الالكترونية، والبعض يتصور انها ستتغلب على الكتب الورقية".

واعرب ناظم عن شكره لـ"كل القائمين على تنظيم معرض الكتاب الدولي"، مشيرا الى ان "المعرض شارك بتنظيمه ايضا وزارة الثقافة ووزارة الداخلية وامانة بغداد".

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته تحت شعار (الكتاب- وطن) للفترة من (10 20 حزيران) بمشاركة أكثر من 228 دار نشر محلية وعربية وأجنبية من 14 دولة.

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