محافظة بغداد تحدد تسعيرة الأمبير

2021/06/10 | 11:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحددت محافظة بغداد سعر الأمبير للتشغيل، فيما حذرت أصحاب المولدات من عدم الألتزام بالتسعيرات المحددة.وذكرت المحافظة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم تحديد سعر 9 آلاف دينار للأمبير للتشغيل العادي و14 ألف دينار للتشغيل الذهبي”، مع إضافة ألف او ألفي دينار للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية”.وحذرت المحافظة …

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