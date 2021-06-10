2021/06/10 | 11:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيئة النزاهة، عن ضبط مُعاملات قروضٍ لم يتمّ تسديدُ مبالغها المُستحقَّة وأخرى مُتلكئة في التسديد في محافظة واسط، مُبيّنةً أنَّ مجموع المبالغ الواجبة السداد بلغ أكثر من (11,000,000,000) مليار دينارٍ.وأفادت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، بأن طفريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى دائرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجموعها 11 مليار..



النزاهة تتتبَّع قروضاً متلكئة السداد في واسط first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعها 11 مليار.. النزاهة تتتبَّع قروضاً متلكئة السداد في واسط) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعها 11 مليار.. النزاهة تتتبَّع قروضاً متلكئة السداد في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).