2021/06/10 | 11:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، استعدادها للامتحانات النهائية لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط.وأشارت الوزارة في تصريح صحفي، عن “استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بامتحانات السادس الابتدائي التي تنطلق الأحد المقبل”، مشيرةً إلى ان “التلاميذ النظاميين ستكون امتحاناتهم مدرسية اما امتحانات المتقدمين الخارجيين ومحو الامية فستكون وزارية”.وبينت، ان “اعداد الأسئلة للتلاميذ النظاميين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلن استعدادها لامتحانات السادس والثالث… هكذا ستكون الأسئلة first appeared on النور نيوز.

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