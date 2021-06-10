الغراوي: مصير الآلاف من الايزيديات لا يزال مجهولا

2021/06/10 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي ان تنظيم داعش لا يزال يحتجز الآلاف من المختطفات.

وأكد الغراوي في بيان ان مصير آلاف المختطفات من الايزيديات وقوميات ومكونات أخرى لا يزال مجهولا مضيفا ان لضحايا داعش وعائلاتهم الحق في الوصول الى سبل فعالة لتحقيق العدالة، من خلال معرفة مصير المختطفات وتقديم الجناة للعدالة وتعويض الاضرار الناجمة عن اختطافهن، في حين دعا الغراوي الحكومة لـلإطلاق برامج تأهيل الناجيات وإن تسعى الحكومة لإصدار قرار اممي بشأن تلك الجرائم.

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