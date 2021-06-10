2021/06/10 | 11:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الخميس.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (10 حزيران 2021)، فقد سجل الدولار ارتفاعا ملحوظا جاء على النحو التالي:

بغداد - بورصة الكفاح

150,300

------------شركات الصيرفة

بيــع الدولار 151000

شراء الدولار 149750

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اربيل / بورصة

150,550

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البصرة / بورصة

150,300

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الموصل / بورصة

150,700

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ديالى

150,500

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يواصل الارتفاع في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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