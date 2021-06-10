التربية تعتزم اعتماد نظام متابعة متطور في 600 مدرسة

2021/06/10 | 11:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة التربية، الخميس، عزمها استخدام نظام "الايميس" التعليمي في اكثر من 600 مدرسة، مؤكدة ان ذلك سيسهل عملية المتابعة الالكترونية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (10حزيران 2021) إنها "تعتزم البدء بتفعيل نظام (الايميس) الذي تموله منظمة (اليونيسكو واليونسيف والاتحاد الأوربي) كمرحلة تجريبية في (38) مدرسة تابعة لتربية الرصافة الثالثة ضمن محافظة بغداد لحين استكمال بقية المدارس والبالغ عددها نحو 608 مدرسة".

وأضافت أنه "تمت المباشرة بالتدريب لإعداد مدربين على استخدام نظام (الايميس) الذي سيتم اعتماده في مديرية تربية الرصافة الاولى حيث ستكون الخطوة اللاحقة شمول 9 مديريات عامة بتطبيقه"، مبينة أن "النظام سيعمل على ادارة بيانات المدارس والتلاميذ واولياء امور الطلبة".

وتابعت أن "النظام تم تغذيته ببيانات المدارس ويسمح لإدارات المدراس بإدخال البيانات والنتائج والمناهج لتسهيل عملية المتابعة (الالكترونية) للوزارة ومديريات التربية فضلا عن المدارس"، لافتة الى أن "النظام معتمد في الدول المتقدمة ضمن المجال التربوي وتسعى الوزارة الى تفعيله والعمل به، حيث باشرت منظمة اليونسكو بتجهيز 540 حاسبة (لابتوب) بغية توزيعها على مدارس تربية الرصافة الثالثة".

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