بافل طالباني: ماضون على نهج فقيد الامة الرئيس مام جلال

2021/06/10 | 11:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني يرافقه عدد من اعضاء المكتب السياسي والقيادي، مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني، واستقبل، استقبالا حارا، من قبل رابيحة محمد مسؤول المركز واعضاء مجلس المركز.

وخلال الاجتماع، سلط بافل طالباني الضوء على اهداف زيارته بغداد واهمية لقاءاته خلال الايام الماضية، واجاب بشكل مفصل على اسئلة اعضاء مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وحول موقف واستراتيجية الاتحاد الوطني الكوردستاني، قال بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني: ان الاتحاد الوطني يعمل وفق نفس الروحية والرؤية الوطنية لفقيد الامة الرئيس مام جلال، حاملا نهج شدة الورد، مؤمنا بالعمل المشترك ويرحب باي جهود لخدمة المصالح العليا لشعبنا، وان ابواب الاتحاد الوطني الكوردستاني مشرعة لاي قوة او طرف ترغب بالعمل من اجل كوردستان وشعبها.

واشار طالباني، الى ان للاتحاد الوطني الكوردستاني مكانة مهمة في بغداد، موضحا، ان النشاطات السياسية والدبلوماسية للاتحاد تزداد، لاننا نعتقد، اذا اردنا ضمان حقوق شعبنا وحل المشاكل وفق اسس الدستور، علينا تفعيل المهام والاستمرار مع اصداقائنا من اجل حماية المصالح العليا.



ولذا تم تكليف مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني بالمضي في سياسية مشتركة مع جميع القوى والقوميات والمكونات المختلفة في بغداد واستمرار التنسيق لتنفيذ مطالب شعب كوردستان.

وفي محور آخر من الاجتماع، قال بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يؤمن بالحوار والتفاهم مشيرا الى دور الاتحاد الوطني الكوردستاني في حل المشاكل بين اربيل وبغداد، قائلا: علينا المضي في علاقاتنا التاريخية التي وضع فقيد الامة الرئيس مام جلال، اسسها، والاستمرار بها بنفس الروحية مع اصدقائنا، وسيبقى الاتحاد الوطني كما كان دائما مرجعا، وجامعا للاختلافات.



ومن اجل شعبنا نواصل النضال الوطني ولن نساوم باي شكل من الاشكال على الخطوط العامة والاستراتيجية، وذلك من دواعي فخر الاتحاد الوطني الكوردستاني بجميع مراحل النضال.

PUKmedia

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