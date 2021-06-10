2021/06/10 | 11:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتزلت الصمت ..

حين تبعثرت عَبَراتي

لتصبح فلسفة في أزقة المدن العتيقة !

لتمسي قصائداً جذلى..

اوتاراً لقيثارة لاجئ

ونبضات عاشق يرتدي العشق

معطفاً مرتُّقاً من وجع الأيام !!

العناوين القديمة ..



قصص عشق ..

تجود ورداً وصباحات ،

لأرض هجرها شاعر ..

ولم تزل مزيجاً من الألم و الأنين

وقوافل من الشوق والحنين ..



!!

*** ***

بلادي..



يارحيق الفصول الأربعة ..

يافيضانات الأضواء ونبض الأرواح ..

اما مازالت نوافذك المتصدعة

تصارع الريح الهوجاء ..؟

وحكايات الفرسان يسردها الحكواتي بفخر

في ليالي الشتاء ..؟

أما زال الكبرياء يشمخ برأسه

على جبالك الشماء ..؟

والمتسكعون يكفكفون الدمع السخي على ارصفتك

كل صبح ومساء ..!

واللصوص ينثرون الملح

على جروح الفقراء ..



!

وقتها ستتغير مسارات

الرصاص الاعمى ليغدو الفساد وباءً!!

*** ***

قالوا..

تسيل الدموع كل ليلة انهاراً..

وأعراس اللصوص على قمم الجبال تتلألأ ،

وانا ارتِّق ذكريات طفولتي المؤلمة

بين احضان ضحكات وبكاءات الغربة ،

وتداعب اطلال الطفولة بحزن ..!

ومدينة الموصل يباب ،

في حضرة سيف يبتر رقاب الشموع

ويغتال النوارس ..!!

*** ***

عصا ترحالي ..

رمح وطلقة ..



ووطن

يتسكع معي ..



يحتضن دنياي ..!

إعتزلنا الصمت ..

ومزقنا ثياب الأرض

لتكتسي الروح معطف الحرية ..

ونحطم ظهر العبودية ..

رغم كل المواجع والغربة ..!

يظل كل هذا مجرد حلم ..

وربما حلم ليلة خريف ..!!

PUKmedia / بدل رفو / غراتس - النمسا

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معطف الحرية..حلم ليلة خريف) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معطف الحرية..حلم ليلة خريف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).